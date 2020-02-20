Проблема бюджетной дыры после Brexit: главы ЕC проведут экстренный саммит

20.02.2020, 7:30, Новости дня

20 февраля в Брюсселе состоится экстренный саммит. Главы государств и правительств стран ЕС попытаются договориться по поводу многолетнего бюджетного плана сообщества на период с 2021 по 2027 год.

Саммит был созван в конце января председателем Евросовета Шарлем Мишелем, напоминает телеканал "Россия 24". Главная проблема в том, что требуется закрыть бюджетную дыру в 11 миллиардов евро в год, которая, согласно прогнозам, образуется после выхода Великобритании из ЕС. Однако настрой участников не самый оптимистичный. Так, чешский премьер-министр Андрей Бабиш считает, что достичь договоренности не удастся. Слишком велика разница во взглядах отдельных стран на предлагаемый проект бюджета.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Полицейские спасли младенца в ходе расследования кражи под Красноярском

21.01 / Jimmy Dore Show — прежний Трамп «беспощадно затроллил бы» такого президента, каким стал сам

17.12 / Акции Boeing упали в цене на 4%

19.01 / В Киеве удерживали 11 детей в незаконном детском саду – полиция

19.02 / Сбербанк признан лучшим по двум номинациям Global Finance Awards

12.12 / Северный флот рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

03.12 / Посольство РФ в Армении отреагировало на осквернение памятника Грибоедову

08.02 / Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

26.01 / В Гонконге вспыхнули протесты из-за недовольства карантином

06.01 / Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика