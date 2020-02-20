Киев попросил Помпео прислать на Украину нового посла США

20.02.2020, 7:30, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу Bloomberg рассказал, что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев от него добивались назначения нового спецпредставителя по Украине, а также нового посла в Киеве.

«Мы встречались с [госсекретарем США] Майком Помпео, когда он был на Украине. Мы добивались от него двух вещей: назначения спецпредставителя по Украине, а также того, чтобы наконец был назначен новый посол Соединенных Штатов на Украине. Я надеюсь, что это будет утверждено если не завтра (в четверг), когда я встречусь с официальными лицами в Вашингтоне, то в самом ближайшем будущем», – цитирует Пристайко ТАСС.

Пристайко попросили пояснить, будет ли он на предстоящих на этой неделе встречах с официальными лицами США говорить о необходимости назначения нового американского спецпредставителя по Украине. Эту должность занимал с июля 2017 года по сентябрь 2019 года Курт Волкер.

На вопрос о том, когда президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом, Пристайко ответил: «Когда его официально пригласят». Глава МИД Украины добавил, что такое приглашение Зеленскому ранее поступало, но в нем якобы не разъяснялось, когда именно он может приехать в Вашингтон. «Так что нужна дата», – добавил министр.

Напомним, Помпео посетил Украину 31 января. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о его визите в Киев.