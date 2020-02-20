В Боливии заведено новое уголовное дело в отношении Эво Моралеса

20.02.2020, 7:30, Новости дня

Прокуратура Ла-Паса открыла уголовное дело в отношении экс-президента Боливии Эво Моралеса. Его обвиняют в мошенничестве на президентских выборах осенью 2019 года.

Помимо экс-президента уголовное преследование начали в отношении бывшего вице-президента, сообщает телеканал "Россия 24".

Эво Моралесу пришлось уйти с поста президента и покинуть страну после того, как оппозиция заявил о массовых нарушениях на выборах. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Новые всеобщие выборы назначены на 3 мая текущего года.



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