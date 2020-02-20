Мнение: Жадность и фантазии минфина

20.02.2020, 7:29, Разное

Странные поправки в бюджет внесло правительство в Госдуму (см. рис.). Они вызывают много вопросов, на два главных из них мы сразу дадим ответ.

1️⃣ Откуда взялся рост доходов? К тому же — ненефтегазовых…

Правительство решило, что за счет мер из президентского послания ВВП в этом году вырастет на 0,8 трлн руб. Отсюда и доходы. Очень кстати, правда?

Но если все так просто, так давайте увеличим президентские инициативы вдвое. ВВП еще вырастет, что даст возможность их профинансировать… Это ж вечный двигатель какой-то получился ))

Серьезно, стоит задуматься о росте соцрасходов как двигателе экономического роста.

2️⃣ «Цена» президентских инициатив на проверку оказалась не 400-450, как их изначально оценил Силуанов, а менее 400 млрд руб.

Но расходы бюджета выросли только на 162 млрд. Что за разрыв? Где еще почти четверть триллиона рублей?

А просто правительство подрезало другие социальные статьи. Например, трансфер пенсионному фонду сразу на 150 млрд руб. В связи с уточнением прогноза — ведь зарплата вырастет чуть сильнее, отчисления с нее тоже, у фонда будут деньги, а бюджет их сэкономит…

2/3 президентских инициатив правительство фактически финансирует за счет сокращения других социальных статей!

Вот тебе и «подарочек»: 3 рубля дают и 2 сразу же забирают… Добрые все-таки. Рубль-то оставили…

Отличные поправки в бюджет: откровенная фантазия плюс такая обычная жадность и привычка экономить на людях…

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