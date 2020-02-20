Мнение: Жадность и фантазии минфина

20.02.2020, 7:29, Разное

Странные поправки в бюджет внесло правительство в Госдуму (см. рис.). Они вызывают много вопросов, на два главных из них мы сразу дадим ответ.

1️⃣ Откуда взялся рост доходов? К тому же — ненефтегазовых…

Правительство решило, что за счет мер из президентского послания ВВП в этом году вырастет на 0,8 трлн руб. Отсюда и доходы. Очень кстати, правда?

Но если все так просто, так давайте увеличим президентские инициативы вдвое. ВВП еще вырастет, что даст возможность их профинансировать… Это ж вечный двигатель какой-то получился ))

Серьезно, стоит задуматься о росте соцрасходов как двигателе экономического роста.

2️⃣ «Цена» президентских инициатив на проверку оказалась не 400-450, как их изначально оценил Силуанов, а менее 400 млрд руб.

Но расходы бюджета выросли только на 162 млрд. Что за разрыв? Где еще почти четверть триллиона рублей?

А просто правительство подрезало другие социальные статьи. Например, трансфер пенсионному фонду сразу на 150 млрд руб. В связи с уточнением прогноза — ведь зарплата вырастет чуть сильнее, отчисления с нее тоже, у фонда будут деньги, а бюджет их сэкономит…

2/3 президентских инициатив правительство фактически финансирует за счет сокращения других социальных статей!

Вот тебе и «подарочек»: 3 рубля дают и 2 сразу же забирают… Добрые все-таки. Рубль-то оставили…

Отличные поправки в бюджет: откровенная фантазия плюс такая обычная жадность и привычка экономить на людях…

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого… 

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Мнение: Как же она служит в Очистке?

10.12 / Мнение: Спецотряд ГРУ развернулся в Киеве?

10.02 / Брэдли Купер и Ирина Шейк решили помириться

11.12 / Наука: Регулярные занятия спортом делают слух более чутким

20.01 / Мнение: Возвращение социализма, новая гражданская война и три денежных системы в СССР

04.01 / Специалисты составили рейтинг самых дешевых внедорожников на территории России

07.01 / Людям лгали? Крымский мост оказался в центре грандиозного скандала

04.02 / «Они смотрели друг на друга с обожанием»: в сети обсуждают воссоединение Ирины Шейк и Брэдли Купера на афтепати BAFTA

31.01 / В Химках обнаружили подпольное казино

06.01 / Мнение: Миллионы гектаров леса сгорели. Пора призвать, наконец, чиновников к ответу!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика