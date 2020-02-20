Россия установила новый рекорд неисполнения бюджета

20.02.2020, 7:26, Новости дня

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 трлн рублей, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.

По словам Кудрина, уровень исполнения бюджета составил 94,5%, а федеральной адресной инвестиционной программы – 76%. «То есть ниже, чем когда-либо», – передает РИА «Новости» слова главы контрольного органа.

Как отмечается в материалах, сложившаяся ситуация с исполнением расходов оказалась наихудшей за последние 11 лет. Хуже всего ситуация с исполнением бюджета сложилась в разделе «национальная экономика», где остались неизрасходованными 253,8 млрд рублей. По словам Кудрина, речь идет о субсидиях предприятиям, взносах в капиталы компаний на исполнение разных задач, а также об инвестировании в разные направления, включая дорожное хозяйство.

На втором месте антирейтинга – раздел «национальная оборона», где остались не истраченными 236 млрд рублей. На третьем месте –«общегосударственные расходы» (232,8 млрд рублей).

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.

Напомним, в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин оценил неисполнение бюджета на 1 трлн рублей словами «что-то многовато».



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