К дебатам демократов в США впервые присоединился миллиардер Блумберг

20.02.2020, 7:19, Новости дня

В американском штате Невада сегодня проходят дебаты претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии. В жаркой словесной перепалке сошлись шесть кандидатов, в том числе — лидеры гонки Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Пит Буттиджич.

Впервые в дебатах принимает участие бизнесмен Майкл Блумберг. Именно на него обрушили свой основной удар остальные кандидаты, передает телеканал "Россия 24". Они припомнили Блумбергу его оскорбительные высказывания в адрес женщин, а также политику по борьбе с преступностью, которая в итоге способствовала дискриминации против расовых меньшинств. Более того, совсем не в качестве комплимента Блумберга сравнили с Дональдом Трампом и заявили, что США "не могут позволить себе поменять одного заносчивого миллиардера на другого".