В Индии к приезду Трампа возводят стену, чтобы скрыть трущобы

20.02.2020, 7:19, Новости дня

Муниципальная корпорация в индийском городе Ахмадабад решила скрыть трущобы от глаз американского президента.

В преддверии визита Дональда Трампа там началось строительство стены высотой около полутора метров и длиной примерно полкилометра. Сообщается, что стена протянется по пути следования кортежа Трампа из аэропорта.

Тысячи местных жителей негодуют: они недовольны, что их хотят спрятать за кирпичной стеной. В корпорации же уверяют, что визит Трампа ни при чем. Мол, просто решили четко обозначить границы дороги.

Президент США прибудет в Индию на следующей неделе с двухдневным визитом, передает телеканал "Россия 24". Ожидается, что с премьером Нарендрой Моди они обсудят торговое соглашение между двумя странами.



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