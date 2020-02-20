В Приамурье госпитализировали возивших грузы из Китая дальнобойщиков

20.02.2020, 7:19, Новости дня

Двух приамурских водителей, возивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

«18 февраля два водителя, которые осуществляли грузовые перевозки через пункт пропуска Поярково, при обязательном санитарном контрольном осмотре были выявлены с повышением температуры и признаками респираторной инфекции», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Сразу же они были госпитализированы в инфекционную больницу в Благовещенске», – добавил собеседник.

Глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сказала, что «состояние изолированных удовлетворительное».

«Ситуация аналогичная штатная, мы всегда так действуем при выявлении больного на пунктах пропуска», – сообщила она.

Анализы водителей отправили в Новосибирск.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 118 человек, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс., за сутки число новых случаев заражения сократилось на 1355, до 394.