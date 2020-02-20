Саранча-киборг в руках американских военных. Что может пойти не так?

20.02.2020, 7:17, Разное

"Саранча-киборг" — крутое название для музыкальной группы или для фильма с интригующим сюжетом. Но пугающая вещь, если она разработана в США для военных целей.

Несмотря на то, что ее создатели утверждают, что применять данное изобретение будут как улавливатель запаха взрывчатки, можно вспомнить, что и порох когда-то создавался совсем не для военных целей. Что может пойти не так? Давайте выясним.

На этой неделе в научном журнале BioRxiv появилась новая статья от американской исследовательской команды во главе с Баранидхараном Раманом, доцентом биомедицинской инженерии школы инженерии и прикладных наук при Университете Вашингтона в Сент-Луисе (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Эти ученые соединили мозг саранчи с крошечными электродами, которые отслеживают малейшие сигналы мозга и передают их в компьютер, который распознает их. В первую очередь ученым было необходимо выяснить, какие нервные сигналы возникают у саранчи, когда она чует запах различных видов взрывчатых средств.

На спине саранчи закрепили крошечные блоки, с помощью которых работают электроды в ее мозгу, а управлять полетом саранчи предлагается с помощью специального тоненького биосовместимого шелка, укрепляемого на ее крыльях. Подавая тепловой сигнал на одно или иное крыло саранчи можно регулировать, в какую сторону она полетит.

Теоретически получается такая картина применения этого изобретения. Саранчу-киборга с внедренными в ее голову электродами выпускают в некий район и после отслеживают на компьютере какие сигналы передает мозг этой саранчи, когда перемещается по территории.

Это очень удобно, ведь саранча маленькая и малозаметная. И бесплатная. В теории, если эта разработка окажется действительно удачной и практичной в применении, саранча может заменить собой всех саперов.

Как только возникает сигнал, которым саранча сигнализирует о запахе взрывчатки, сразу становится ясно, что в таком то месте находится бомба или склад оружия. Для американских военных подобная киборг-саранча была столь желаемым объектом, что в 2016 году они выделили на эту разработку около 750 тысяч долларов.

Почему именно саранча? Это легко объясняется. Во-первых у нее довольно простая структура мозга, в который несложно поместить имплантат. Во-вторых, у саранчи чрезвычайно хорошо развита способность чувствовать химические запахи. По словам Рамана, саранча способна почувствовать новый запах, проникший в ее окружающую среду, всего за несколько сотен миллисекунд (1 миллисекунда это тысячная доля секунды).

Казалось бы, отличное изобретение, но конспирологи быстро усмотрели в этой новости пугающие ссылки на библейские пророчества. В Библии слово саранча в целом упоминается 21 раз и не только в связи с казнями египетскими, но как синоним опустошения, бедствий и большой беды.

Да, можно представить, что в массовом применении эта кибер-саранча начнет вынюхивать логова террористов, а еще ее можно посылать на старые поля, где остались мины с прошлых войн или в аэропорты, стадионы и другие места, где высока вероятность терактов.

Но еще можно представить, что управляемая саранча, способная обонять самые тонкие запахи, будет без труда находить и иные объекты — вражеские базы, группы солдат или …пшеничные поля. Просто представьте как легко можно будет победить врага, направив в его страну управляемые стаи кибер-саранчи, которые очень быстро уничтожат запасы продовольствия.



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