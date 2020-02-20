Саранча-киборг в руках американских военных. Что может пойти не так?

20.02.2020, 7:17, Разное

"Саранча-киборг" — крутое название для музыкальной группы или для фильма с интригующим сюжетом. Но пугающая вещь, если она разработана в США для военных целей. 

Несмотря на то, что ее создатели утверждают, что применять данное изобретение будут как улавливатель запаха взрывчатки, можно вспомнить, что и порох когда-то создавался совсем не для военных целей. Что может пойти не так? Давайте выясним.

На этой неделе в научном журнале BioRxiv появилась новая статья от американской исследовательской команды во главе с Баранидхараном Раманом, доцентом биомедицинской инженерии школы инженерии и прикладных наук при Университете Вашингтона в Сент-Луисе (Паранормальные новости — paranormal-news.ru). 

Эти ученые соединили мозг саранчи с крошечными электродами, которые отслеживают малейшие сигналы мозга и передают их в компьютер, который распознает их. В первую очередь ученым было необходимо выяснить, какие нервные сигналы возникают у саранчи, когда она чует запах различных видов взрывчатых средств.

На спине саранчи закрепили крошечные блоки, с помощью которых работают электроды в ее мозгу, а управлять полетом саранчи предлагается с помощью специального тоненького биосовместимого шелка, укрепляемого на ее крыльях. Подавая тепловой сигнал на одно или иное крыло саранчи можно регулировать, в какую сторону она полетит. 

Теоретически получается такая картина применения этого изобретения. Саранчу-киборга с внедренными в ее голову электродами выпускают в некий район и после отслеживают на компьютере какие сигналы передает мозг этой саранчи, когда перемещается по территории. 

Это очень удобно, ведь саранча маленькая и малозаметная. И бесплатная. В теории, если эта разработка окажется действительно удачной и практичной в применении, саранча может заменить собой всех саперов.  

Как только возникает сигнал, которым саранча сигнализирует о запахе взрывчатки, сразу становится ясно, что в таком то месте находится бомба или склад оружия.  Для американских военных подобная киборг-саранча была столь желаемым объектом, что в 2016 году они выделили на эту разработку около 750 тысяч долларов. 

Почему именно саранча? Это легко объясняется. Во-первых у нее довольно простая структура мозга, в который несложно поместить имплантат. Во-вторых, у саранчи чрезвычайно хорошо развита способность чувствовать химические запахи. По словам Рамана, саранча способна почувствовать новый запах, проникший в ее окружающую среду, всего за несколько сотен миллисекунд (1 миллисекунда это тысячная доля секунды).

Казалось бы, отличное изобретение, но конспирологи быстро усмотрели в этой новости пугающие ссылки на библейские пророчества. В Библии слово саранча в целом упоминается 21 раз и не только в связи с казнями египетскими, но как синоним опустошения, бедствий и большой беды.

Да, можно представить, что в массовом применении эта кибер-саранча начнет вынюхивать логова террористов, а еще ее можно посылать на старые поля, где остались мины с прошлых войн или в аэропорты, стадионы и другие места, где высока вероятность терактов.

Но еще можно представить, что управляемая саранча, способная обонять самые тонкие запахи, будет без труда находить и иные объекты — вражеские базы, группы солдат или …пшеничные поля. Просто представьте как легко можно будет победить врага, направив в его страну управляемые стаи кибер-саранчи, которые очень быстро уничтожат запасы продовольствия. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Смотрите также

Загадка золотых конусов бронзового века, найденных в Европе
За последние 170 лет европейские археологи нашли при разных обстоятельствах четыре красиво украшенных золотых конуса бронзового века, созданных в едином стиле, но с непонятным пока предназначением.

Смотрите также

Китай пытается скрыть информацию о вспышке неизвестной вирусной пневмонии, а больных все больше Будущее уже здесь: Бионическая кошка Дымка с титановыми протезами всех четырех лап



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Диетологи назвали неожиданные преимущества включения в рацион хлорофилла

07.12 / Мнение: Выгоды потепления для России, зелёный страх европейцев и перевыполнение плана по СМП

31.12 / Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя

03.02 / Мнение: Маарат-ан-Нуман. Бои за трассу М-5

28.01 / «Готов работать за копейки»: Уткин назвал новую зарплату Кокорина в «Зените»

31.01 / Скандалы: Фридман-младший не ждет милости от Фридмана-старшего

30.01 / Анастасия Волочкова показала на видео хрустящие суставы после репетиций

20.02 / Министерство юстиции США: Россия завербовала гражданина Мексики, чтобы найти «секретного информатора [американского правительства]» в Америке

07.01 / Алена Краснова на спортивном снаряде показала большую выносливость, чем ее супруг Никита Пресняков

24.01 / 23-летний житель Вологодской области изнасиловал и избил до смерти пенсионерку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика