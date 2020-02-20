Странный случай с вонючим НЛО и бойскаутами в штате Флорида

20.02.2020, 7:14, Разное

Это был влажный и жаркий вечер 19 августа 1952 года, когда Данхэм Санборн Дасвенгерс, руководитель группы бойскаутов, ехал в автомобиле вместе с несколькими мальчиками в пригороде города Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

По одну сторону дороги тянулось знаменитое огромное флоридское болото Эверглейдс и в какой-то момент один из бойскаутов заметил, что над болотом что-то ярко вспыхнуло.

Вспышка была замечена возле большой рощи пальмовых растений. В первый момент Дасвенгерс не обратил внимание на слова мальчика, но через несколько секунд до него дошло, что может быть там случилось крушение самолета, поэтому он принял решение остановить автомобиль и пойти в болото на разведку (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

По мотивам этой истории позже был нарисован комикс

С собой Дасвенгерс захватил свой большой нож-мачете и фонарик. Сначала он нерешительно всматривался в полумрак болота, но потом все-таки решил пойти в ту сторону, наказав мальчикам никуда не выходить из машины.

Он также предупредил их, что если он не вернется обратно через 15 минут, то они должны поехать дальше на машине и позвать кого-нибудь на помощь. После этого Дасвенгерс ринулся в кишащие змеями и аллигаторами влажные болотные заросли.

Вскоре он начал морщиться от странного и неприятного запаха, который становился все гуще и противнее, когда мужчина подходил ближе к пальмовой роще. Потом он вышел на небольшую поляну и посигналил оттуда в сторону дороги с бойскаутами, а потом внезапно ощутил потоки интенсивного тепла, охватившие его. Это было похоже словно кто-то открыл дверцу огромной печи совсем рядом.

Дасвенгерс начал осматриваться вокруг, а потом поднял голову вверх и заметил прямо над собой крупный дискообразный объект. В диаметре он был не менее 9 метров и по кругу у него располагалось множество ярких огней. Когда Дасвенгерс начал светить вверх своим фонарем, то свет выхватил явно металлическое вогнутое днище диска.

Дасвенгерс на странице газеты с рассказом об НЛО

Мужчина начал понимать, что тут происходит что-то совсем странное и его охватила паника. Он попятился назад, а потом услышал резкий скрежет, словно металл скользил о металл. Он увидел, как в днище диска появилось отверстие и оттуда вышел интенсивный красный туманный свет.

Этот туман окутал Дасвенгерс с ног до головы и он даже закрыл руками лицо, чтобы не задохнуться. После чего он ненадолго отключился, а когда пришел в себя, НЛО рядом уже не было.

Теперь вернемся к тем бойскаутам, которых Дасвенгерс оставил на дороге. Со своей стороны они сначала увидели как мечется в разные стороны луч фонарика их командира, а потом внезапно в небе возник большой красный шар, который поплыл по воздуху мимо пальм. Потом воздух окутало красным цветом и появились какие-то яркие вспышки.

После этого напуганные мальчики наконец решили уехать отсюда и позвать помощь. Они поехали по дороге и вскоре наткнулись на полицейский патруль, наперебой рассказали ему о странном происшествии и потом вместе с полицией вернулись обратно на место. Но к тому моменту, когда полиция уже собралась прочесывать болото, из зарослей на дорогу наконец выбрался Дасвенгерс.

Вид у него был потрепанный, а сам он был совершенно дезориентированным и в состоянии шока что-то неясно бормотал. Заместитель шерифа Мотт Партин так описывал позже его состояние:

"За все свои 19 лет работы в правоохранительных органах я никогда еще не видел настолько сильно напуганного человека, каким был он".

Когда Дасвенгерса осмотрел один из полицейских, выяснилось, что те части тела, которые у него были открытыми, оказались слегка обожжены, а волосы на предплечьях были совсем спалены. А на его бойскаутской фуражке были три прожженных дырки.

Когда Дасвенгерс вывел полицию на ту самую поляну, они нашли там круг из обожженной травы, в центре которого лежал его фонарик. Ни сам Дасвенгерс, ни полиция не могли объяснить как мог образоваться такой круг.

Позже Дасвенгерса привезли в офис шерифа, чтобы он дал свои показания по делу, а потом туда заглянул и капитан Эдвард Дж. Руппелт, который в те годы был частью команды "Проекта Голубая книга" по изучению НЛО. В своем последующем отчете Руппелт назовет этот флоридский случай одним из самых странных сообщений об НЛО, с которыми он сталкивался.

Руппелт лично побеседовал со всеми бойскаутами, которые были тогда на дороге, узнал, что они видели, а потом расспросил и Дасвенгерса. По его впечатлению все они были очень искренне и с большой долей вероятности говорили о том, что действительно видели.

Команда Руппелта также тщательно обследовала болотную поляну и когда они взяли в лабораторию образцы обожженной травы, то эксперты не смогли понять каким образом произошло горение. Выяснилось, что во всех взятых образцах у травы были сгоревшие корни и нижние части, но совершенно неповрежденные верхние стебли.

Также оказалось невозможным определить причину легких ожогов на коже Дасвенгерса. Предварительно было сказано, что причиной стала некая вспышка от источника сильного тепла.

Вскоре история Дасвенгерса и бойскаутов просочилась в прессу и поднялась настолько большая шумиха, что Дасвенгерс был вынужден нанять себе специального пресс-агента, чтобы тот согласовывал с журналистами даты и время для многочисленных интервью.

При этом чем больше изданий писало об этой истории, чем больше стало возникать выдумок. Доходило даже до того, что кое-где писалось о том, что из НЛО выходили инопланетяне и бойскауты видели их.

И вскоре это стало все больше тревожить капитана Руппелта, он начал сильно сомневаться во всем услышанном ранее. В итоге он с горечью признал, что вся эта история была "лучшей мистификацией в истории НЛО", после чего шумиха вокруг Дасвенгерса стала стихать.

Тем ни менее, Руппелт не мог объяснить многих аспектов этого случая, даже если считал его подделкой. В своей книге "Отчет о неопознанных летающих объектах", вышедшей в 1956 году, он писал, что так и не получил достоверного объяснения того, каким образом была необычно опалена трава на болотной поляне и некоторые другие детали.



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