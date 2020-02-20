Жуткая история Дорис Битер, которую регулярно насиловали призраки

20.02.2020, 7:14, Разное

Многие из событий, случившихся с Дорис Битер, были в том числе засвидетельствованы исследователями из Калифорнийского университета (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Все началось в августе 1974 года. Доктор Барри Тафф, специалист по психофизиологии, биоинженерии, но более известный как парапсихолог, посетил вместе со своим другом книжный магазин в Калвер-Сити, штат Калифорния.

Во время разглядывания книжных новинок Тафф пояснил другу о новом паранормальном случае, с которым столкнулся недавно и эту их беседу невольно подслушала еще одна посетительница книжного магазина по имени Дорис Битер. Взволнованная женщина тут же подошла к мужчинам и пояснила Таффу, что ей как раз нужна помощь такого специалиста, как он.

Дорис Битер у себя дома. Обратите внимание на странные полосы на снимке

Дорис рассказала, что в ее доме похоже живут привидения и попросила Таффа зайти и осмотреть дом. Тафф сразу же согласился и тогда он еще не знал, что этот случай будет куда более пугающим, чем все прочие, с какими он ранее имел дело.

Дорис жила в небольшом одноэтажном домике по адресу 11547 Braddock Drive. Этот дом, к слову и сейчас стоит на том же месте и неизвестно, живет ли там сейчас еще кто-то. Дорис ютилась в этом домике со своими четырьмя детьми, мужа у нее не было.

В своих первых беседах с доктором Таффом Дорис сразу же пояснила о том, что у нее было тяжелое и неблагополучное детство и по версии доктора именно это и наложило отпечаток на все последующие странные события в ее жизни. Также Тафф пообщался с детьми Дорис и они сразу же сообщили ему, что в их доме живет некая сущность под прозвищем "Мистер что-то".

Все четверо детей неоднократно видели "Мистера что-то" и их описания были логичными и последовательными. Никто не путался в деталях и ничто не указывало на то, что дети нафантазировали все это.

Много лет спустя, в 2009 году, группа "Ghost Theory" обнаружила среднего сына Дорис — Брайана Харриса и взяла у него подробное интервью. Брайан рассказал, что все люди в их доме испытывали на себе агрессивность и злобность этого существа. Оно толкало их, щипало за руки и ноги, царапало, а однажды с силой отбросило Брайана к стене.

И оно было не одно, помимо "Мистера что-то" в доме Битеров существовало еще три паранормальных сущности и они давали о себе знать разными путями и в разное время. Иногда Брайан и другие дети даже могли видеть как выглядят эти сущности, они походили на сгусток тумана, который временами принимал форму человека.

Но самыми страшными были нападения на саму Дорис Битер. Ее не просто щипали и толкали, ее насиловали, и это ощущалось как будто это было нападение реального мужчины, только невидимого. Вырваться Дорис не могла, две сущности крепко держали ее за руки и горло, прижимали к кровати, а третья сущность насиловала.

Подобных нападений на Дорис было несколько, сама она рассказывала о трех, но их вероятно было больше. После каждого из таких нападений на теле Дорис оставались синяки и ссадины, особенно на внутренней стороне бедра и на горле.

Когда Тафф услышал все эти рассказы, он решил заняться этим домом всерьез. Вместе со своими помощниками он принес в дом Дорис различную аппаратуру, камеры и диктофоны. Он решил попытаться зафиксировать присутствие в доме невидимых сущностей.

Правда затея себя не оправдала, сущности не проявились на видео и аудио, однако кое-что Таффу и правда удалось заснять. На нескольких фотографиях, сделанных внутри дома Дорис, видны непонятные белые дуги. И они в основном находятся непосредственно рядом с Дорис.

В 1978 году друг доктора Таффа доктор Франк де Фелитта выпустил книгу "The Entity", в которой описал то, что происходило с Дорис и ее детьми в их доме, а в 1982 году по мотивам этой книги вышел и одноименный фильм ужасов.

К тому моменту Дорис Битер и ее дети уже переехали в город Сан-Бернардино, Калифония. Они хотели избавиться от злобных сущностей, но те последовали за ними. Из-за этого Битеры переехали в штат Техас, но и там не смогли обрести покой. С годами дети подрастали и разъезжались по своим домам и вскоре Дорис осталась одна на один со своими мучителями.

В 1995 году Дорис Битер скончалась в возрасте 58 лет от сердечно-легочной недостаточности. Официально причиной смерти были названы проблемы с внутренними органами, но доктор Тафф и многие другие исследователи аномальных явлений считают, что ее замучили злобные призраки.



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