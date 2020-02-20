Министерство юстиции США: Россия завербовала гражданина Мексики, чтобы найти «секретного информатора [американского правительства]» в Америке

20.02.2020, 7:13, Разное

by Jerry Lambe | February 19th, 2020

Федеральные власти арестовали в Южной Флориде гражданина Мексики, который якобы предоставил российским правительственным чиновникам личные данные информатора правительства США.

Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес (Hector Alejandro Cabrera Fuentes) был обвинен в том, что действовал в Соединенных Штатах от имени иностранного правительства. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции., опубликованному во вторник, он, якобы, записал и передал российскому правительственному чиновнику подробные сведения об используемом «секретным информатором правительства США» транспортном средстве.

В пресс-релизе Министерства юстиции указывалось, что в прошлом году российский правительственный чиновник завербовал Фуэнтеса и дал ему указание арендовать, под чужим именем, конкретную недвижимость в Майами, сообщить об этом в Россию и ждать дальнейших инструкций.

Ранее в этом месяце, Фуэнтес ездил в Москву, где он якобы встретился с тем же российским правительственным чиновником, который поставил ему еще одну задачу.

«На этой встрече российский правительственный чиновник предоставил Фуэнтесу физическое описание автомобиля информатора правительства США, велел найти этот автомобиль, выяснить его номерной знак и определить физическое местонахождение автомобиля», — заявило Министерство юстиции в своём пресс-релизе. «Российский чиновник поручил Фуэнтесу сообщить ему о результатах поиска транспортного средства информатора» на встрече с ним в апреле или мае 2020 года.

Согласно Министерству юстиции, 14 февраля, Фуэнтес, вместе с женой, отправились в дом, где проживал информатор правительства США, и получил доступ к жилым помещениям, последовав за автомобилем, который въезжал впереди них. Когда охранник подошел к автомобилю Фуэнтеса, чтобы спросить о характере их бизнеса, жена Фуэнтеса «прошла от арендованного автомобиля Фуэнтеса к автомобилю информатора правительства США и сфотографировала номерной знак транспортного средства информатора».

16 февраля, они были остановлены в международном аэропорту Майами сотрудниками таможни и пограничной службы, прежде чем они смогли сесть на рейс в Мехико.

Согласно Министерству юстиции: таможенная и пограничная служба США проверила телефон [жены] Фуэнтес и нашла увеличенное изображение номерного знака автомобиля информатора правительства США в «недавно удаленной папке» ее телефона. Когда его спросили о фотографии, Фуэнтес признался, что поручил своей спутнице пойти и сфотографировать номерной знак автомобиля. Просмотр таможенной и пограничной служба США телефона Фуэнтеса показал наличие сообщения WhatsApp от его спутницы, с той же фотографией автомобильного номера. Фуэнтес признался сотрудникам правоохранительных органов, что российский правительственный чиновник приказал ему провести эту операцию. Согласно судебным документам, сообщения на телефоне Фуэнтеса показали, что российский чиновник инициировал встречи и руководил ими.

Предварительное слушание дела Фуэнтеса о заключении под стражу в настоящее время назначено на 21 февраля; его обвинение в мировом суде США назначено на 3 марта в Майами.

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