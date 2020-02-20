Майора Минобороны поймали на взятке за скафандр для космонавтов

20.02.2020, 7:12, Новости дня

Офицер требовал 200 тысяч рублей.

Бывший военный представитель Министерства обороны Александр Кузьмин признан виновным в вымогательстве взятки.

Майор требовал 200 тысяч рублей от представителя АО «НПП «Звезда»» за то, чтобы подписать документ об испытании и приемке скафандра «Орел-МКС» для Международной космической станции.

Этот скафандр используется космонавтами в открытом космосе, во время проведения исследований, ремонта и установки оборудований на МКС. Стоимость «Орла-МКС» вместе с оборудованием доходит до сотен миллионов рублей.

На вымогательство в ФСБ пожаловался представитель производителя. Те в свою очередь задержали экс-заместителя военного представительства Минобороны. Кузьмин признал свою вину частично, благодаря чему избежал заключения.

Вымогатель отделался штрафом в 2,1 миллионов рублей. Кроме того суд запретил Кузьмину занимать руководящие должности два года.

Вымогательства и взятки — явление, к сожалению, не редкое среди людей, которые наделены властью. Так, недавно у сотрудников ФСБ, которые «крышевали» банкиров, изъяли 12 млрд рублей.