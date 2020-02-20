Департамент ЖКХ Москвы: о раздельном сборе мусора рассказали всем горожанам

20.02.2020, 7:12, Разное

Городской департамент ЖКХ столицы, в ведении которого
находится реализация программы раздельного накопления отходов (РНО), провел
большую и плодотворную работу по информированию населения. На протяжении
нескольких месяцев работает Центр информационной поддержки по вопросам РНО, его
операторы не только отвечают на все вопросы населения, но также записывают
жалобы и предложения, касающиеся накопления и вывоза отходов. Также департамент
оперативно реагирует на обращения граждан в Интернете.

Согласно данным ведомства, более 22 000
городских площадок были брендированы символикой программы, из них 18 000
площадок расположены в жилом секторе. Кроме того, по городу ездят 952
брендированных автомобиля-мусоровоза. Высокая насыщенность городской среды
информационными материалами достигается также размещением листовок на стендах у
подъездов многоквартирных домов. Проводятся работы по поддержанию управляющими
компаниями имеющихся контейнерных площадок в надлежащем санитарном и
техническом состоянии.

Важной частью информирования стали теле– и радиопередачи на
популярных каналах, в которых представители городских служб рассказывали о том,
почему Москва переходит на раздельный сбор отходов и как он будет
осуществляться на практике. При этом основной упор делается на сознательность
самих жителей города – потому что ни штрафовать за выброс смешанных отходов, ни
лишать подъезды мусоропроводов город не планирует.

Между тем согласно соцопросу, проведенному Центром по работе с местными сообществами ВШЭ,
больше 90% его участников сочли информацию о раздельном сборе мусора
недостаточной. При этом лишь 26% заявили, что не видели специальных контейнеров
для раздельного накопления отходов на мусорных площадках возле своих домов.
Такие высокие цифры можно объяснить, вероятно, только выдающейся
невнимательностью некоторых жителей
российской столицы.

В соцопросе приняло участие всего 845 человек. Для такого
огромного города, как Москва, это буквально капля в море. Кроме того, опрос
проводился удаленно, в режиме онлайн, и сколько из этих опрошенных
действительно выносят мусор на площадки, остается только гадать.



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