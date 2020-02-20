Департамент ЖКХ Москвы: о раздельном сборе мусора рассказали всем горожанам

20.02.2020, 7:12, Разное

Городской департамент ЖКХ столицы, в ведении которого

находится реализация программы раздельного накопления отходов (РНО), провел

большую и плодотворную работу по информированию населения. На протяжении

нескольких месяцев работает Центр информационной поддержки по вопросам РНО, его

операторы не только отвечают на все вопросы населения, но также записывают

жалобы и предложения, касающиеся накопления и вывоза отходов. Также департамент

оперативно реагирует на обращения граждан в Интернете.

Согласно данным ведомства, более 22 000

городских площадок были брендированы символикой программы, из них 18 000

площадок расположены в жилом секторе. Кроме того, по городу ездят 952

брендированных автомобиля-мусоровоза. Высокая насыщенность городской среды

информационными материалами достигается также размещением листовок на стендах у

подъездов многоквартирных домов. Проводятся работы по поддержанию управляющими

компаниями имеющихся контейнерных площадок в надлежащем санитарном и

техническом состоянии.

Важной частью информирования стали теле– и радиопередачи на

популярных каналах, в которых представители городских служб рассказывали о том,

почему Москва переходит на раздельный сбор отходов и как он будет

осуществляться на практике. При этом основной упор делается на сознательность

самих жителей города – потому что ни штрафовать за выброс смешанных отходов, ни

лишать подъезды мусоропроводов город не планирует.

Между тем согласно соцопросу, проведенному Центром по работе с местными сообществами ВШЭ,

больше 90% его участников сочли информацию о раздельном сборе мусора

недостаточной. При этом лишь 26% заявили, что не видели специальных контейнеров

для раздельного накопления отходов на мусорных площадках возле своих домов.

Такие высокие цифры можно объяснить, вероятно, только выдающейся

невнимательностью некоторых жителей

российской столицы.

В соцопросе приняло участие всего 845 человек. Для такого

огромного города, как Москва, это буквально капля в море. Кроме того, опрос

проводился удаленно, в режиме онлайн, и сколько из этих опрошенных

действительно выносят мусор на площадки, остается только гадать.