Появилось видео дорожного конфликта военных РФ и США в Сирии

20.02.2020, 7:12, Новости дня

В Сети появилась видеозапись дорожного инцидента, произошедшего между российскими и американскими военными в Сирии.

В описании видеоролика указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется, передает РИА «Новости».

Запись сделана пассажиром автомобиля, который догоняет автоколонну с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль «Тигр».

Перед ними по дороге следуют два американских броневика, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и «Тигр» сначала по обочине обгоняет один автомобиль, затем пытается обогнать второй, но тот блокирует российскому бронеавтомобилю проезд. На этом ролик обрывается.

Ранее начальник координационного центра Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности столкновения военных США с жителями провинции Хасеке, в результате которого погиб подросток.

Резанцев пояснил, что столкновение произошло из-за «неправомерных действий» военных США, которые на 3,5 км отклонились от «спланированного маршрута».