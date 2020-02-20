Второй россиянин инфицирован коронавирусом на борту Diamond Princess

20.02.2020, 7:11, Новости дня

Врачи обнаружили коронавирусную инфекцию у еще одного гражданина РФ на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии. Об этом сообщило российское посольство в Японии, передают «Вести».

Болезнь у мужчины проходит без симптомов, врачи госпитализировали россиянина в специализированное медучреждение префектуры Аити. Его супруга, ставшая 17 февраля первой заразившейся коронавирусом гражданкой России, находится в больнице префектуры Канагава.

Круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине до 19 февраля в японском порту Иокогама. Это крупнейший кластер распространения коронавируса за пределами Китая. К настоящему времени COVID-19 диагностирован у более чем 400 пассажиров судна.



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