Путин: при выборе Мишустина я руководствовался его личными и деловыми качествами

20.02.2020, 7:06, Новости дня

Владимир Путин рассказал, как происходил выбор среди кандидатов на пост премьера. По словам президента, изначально в списке кандидатур Михаила Мишустина не было. Назначить его премьером было личным решением Путина. При этом он руководствовался "личными и деловыми качествами" Мишустина, передает ТАСС.

Президент учел итоги работы Мишустина в качестве главы Федеральной налоговой службы. Он проявил себя как хороший практик, знающий что делать и добивающийся хорошего результата, подчеркнул президент.

Путин рассказал, что многие думают, будто задача налоговой службы — собирать деньги с граждан страны. Это примитивное представление. На самом деле миссия ФНС — облегчить положение налогоплательщиков, сделать процедуру менее обременительной, более понятной для гражданина. Честный человек, платящий налоги вбелую, вправе рассчитывать, что его средства будут потрачены эффективно, отметил президент.