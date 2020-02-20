Убийства в кальянных: хроника событий в немецком Ханау

20.02.2020, 7:06, Новости дня

В немецком Ханау в результате стрельбы погибли восемь человек, по меньшей мере пять серьезно пострадали и находятся в критическом состоянии. Полиции удалось задержать одного подозреваемого.

Первые минуты после стрельбы. Полиция уже на месте. Местный житель снял происходящее на мобильный телефон. "Ребята у меня под домом у дверей бара "Полночь" кто-то стрелял", — говорит он.

Полиция федеральной земли Гессен подтвердила, что в результате стрельбы в нескольких ночных заведениях Ханау, расположенном в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне, погибли 8 человек, и пятеро были тяжело ранены. Это случилось около 10 часов вечера.

Первое нападение было совершено у кальянной "Полночь" в самом центре 100-тысячного города. Пока не понятно, заходили преступники внутрь или открыли огонь из окон автомобиля по людям, стоявшим у входа.

О том, что стреляли, похоже, все таки на улице, говорит поврежденный пулями Mercedes. Свидетели слышали восемь или девять выстрелов. Газета Bild сообщает о том, что после этого темная машина скрылось с места происшествия.

И через несколько минут в соседнем районе — в другом кальянном заведении под названием "Бар и кафе Арена" — стрельба возобновилась. Информация об этом чуть более подробная. Утверждается, что преступник (на этот раз показания сходятся в том, что он был один) позвонил в дверь, которая в это время уже была заперта, а потом ворвался внутрь и застрелил пять человек — четырех молодых людей и девушку.

По горячим следам полиции удалось задержать одного человека, но полицейская операция в Ханау продолжается — ищут возможных сообщников. Мэр города Клаус Камински заявил: "Тот факт, что восемь человек погибли, шокирует меня. Но я прошу всех граждан не участвовать в спекуляциях. Полиция должна иметь возможность разобраться в ситуации — до тех пор мы должны ждать, какой бы трудно это не было".

C начала года это уже второе массовое убийство в Германии. 24 января в общине Рот-ам-Зее (федеральная земля Баден-Вюртемберг) 26-летний молодой человек застрелил пять человек: двух мужчин и трех женщин, после чего покончил жизнь самоубийством. Выяснилось, что все они были связаны родственными узами. Полиция назвала инцидент семейной трагедией.

Мотивы вчерашней стрельбы в Ханау пока не ясны. Наиболее очевидны две версии: теракт или сведение счетов между криминальными группировками. С 2015 года, когда в страну хлынули сотни тысяч мигрантов, этническая преступность расцвела буйным цветом. Сообщается, что среди погибших и раненых есть курды.