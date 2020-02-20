Гурьянов и Радулов поучаствовали в победе «Далласа» над «Аризоной»

20.02.2020, 7:06, Новости дня

Хоккеисты "Даллас Старз" принимали на своей площадке "Аризону Койотс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились непростой победы над соперником со счетом 3:2 и с 76 очками возглавили турнирную таблицу Западной конференции.

За "звезд" двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Денис Гурьянов. Его соотечественник и партнер по команде Александр Радулов довольствовался одним результативным пасом. Вратарь "Далласа" Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных.

В другой встрече дня "Бостон Брюинз" на выезде обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в овертайме со счетом 2:1.



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