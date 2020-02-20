Нацразведку США может возглавить скандально известный посол Гренелл

20.02.2020, 7:06, Новости дня

Дональд Трамп заявил, что исполняющим обязанности директора Нацразведки станет посол США в Германии Ричард Гренелл — тот самый, который не раз оказывался в центре скандалов.

Немецкий МИД хотел выслать Гренелла из страны с формулировкой "за вмешательство в политическую жизнь Германии". Дипломатов возмутили высказывания американского посла о поддержке консервативных сил Европы. Еще большее возмущение Берлина вызвала новость о том, что Гренелл, фактически сам находясь в гостях на немецкой земле, пригласил к себе на обед канцлера Австрии Себастьяна Курца. Правда, тот приглашение отклонил.

Гренелл, который должен заменить Джо Магуайра, считается лояльным Траму человеком, близким к окружению президента. Чтобы на новом посту главы нацразведки США избавиться от приставки "и.о", ему требуется утверждение в сенате. Директор Национальной разведки координирует деятельность 17 американских спецслужб, напоминает телеканал "Россия 24".



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