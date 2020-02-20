Готовившему теракт в школе в Хабаровске вынесли приговор

20.02.2020, 7:05, Новости дня

Суд приговорил молодого человека, который планировал теракт в одной из школ Хабаровска, к восьми годам колонии, сообщили в региональном УФСБ.

«1-й Восточный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя краевого центра Онуфриенко А. К. к восьми годам лишения свободы за покушение и приготовление к совершению террористического акта в средней образовательной школе №30 города Хабаровска», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») возбуждено и расследовалось следователями УФСБ РФ по Хабаровскому краю. Была установлена причастность молодого человека к преступлениям по ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

По данным следствия, молодой человек являлся приверженцем несистемных оппозиционных взглядов и последователем идеологии «стрельбы в школах». Он планировал совершить массовое убийство людей из огнестрельного оружия по мотивам политической ненависти и вражды.

Молодой человек собирался купить ружье законным путем. Он оформил медицинские справки, записался на сайте «Государственные услуги» на получение лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия, стал посещать оружейные магазины. Параллельно он пытался купить оружие и боеприпасы незаконным путем через интернет.

«Сотрудникам УФСБ РФ по Хабаровскому краю удалось установить и задокументировать намерения Онуфриенко А.К. совершить 22.02.2019 вооруженное нападение на СОШ №30 г. Хабаровска, в связи с чем злоумышленник был задержан и помещен под арест», – говорится в сообщении.

По месту жительства молодого человека силовики обнаружили и изъяли листовки запрещенной в РФ экстремистской группировки «Русское национальное единство» (РНЕ), символику «школьных стрелков», поясную разгрузку для переноски боеприпасов, обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, снаряженных картечью.

Обвиняемый признал вину и активно сотрудничал со следствием. Первые три года наказание он будет отбывать в тюрьме, после чего – в колонии строгого режима.

Напомним, во вторник в Керчи задержали двоих подростков за подготовку теракта в образовательных учреждениях.