Юрий Антонов был обижен на автора песни «Нет тебя прекрасней» Ирину Безладнову за недописанный куплет

20.02.2020, 7:04, Разное

Отечественный исполнитель, композитор и поэт Юрий Антонов недавно пояснил о романе с автором одной из самых известных песен из его репертуара Ириной Безладновой. Возлюбленная отказалась написать ещё один куплет к композиции «Нет тебя прекрасней» и певец из-за этого был сильно на неё обижен.

Гостем недавнего эфира программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» был Юрий Антонов, отмечающий 19 февраля 75-летний юбилей. Исполнитель вспомнил о коротком романе с работающей в то время в «Ленконцерте» Ириной Безладновой. Именно она написала первые два куплета хита «Нет тебя прекрасней», но вот создавать продолжение по какой-то причине отказалась. Исполнитель был обижен за это, однако третий куплет песня всё же получила, но его автором выступил Михаил Беляков, участник ансамбля «Добры молодцы».

Безладнова уже много лет живёт в США, но продюсерам программы удалось с ней связаться, и автор хита Юрия Антонова смогла поздравить юбиляра в режиме видеосвязи. Бывшая возлюбленная вспомнила, что певец в своё время таил на неё обиду за ненаписанный куплет, за что спустя много лет попросила прощения.