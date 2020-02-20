Мнение: Наступление хуситов в Марибе. 18.02.2020

20.02.2020, 7:02, Разное
Видео очередного погрома саудитов в Йемене в провинции Мариб.
Трофеи, пленные, захваченные лагеря и опорные пункты. В конце, зажигательные танцы
А это на прошлой неделе. Избивают хадистов.
Ну и до кучи, сбитый "Торнадо". Год ПВО в Йемене проходит успешно.
Стоит отметить, что в Марибе чудом не погиб министр обороны правительства Хади.
Его машину подорвали, но министр уцелел, а вот несколько его сопровождающих и телохранителей — нет.
Источник: Colonel Cassad
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