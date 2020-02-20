Умерли два пассажира карантинного лайнера в Японии

20.02.2020, 6:58, Новости дня

Японское общественное телевидение сообщило о смерти двух заразившихся коронавирусом пассажиров океанского круизного лайнера Diamond Princess.

По сведениям телеканала, погибли мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет, которые которые ранее были госпитализированы в местные медицинские учреждения, их национальность не уточняется, передает ТАСС.

Тем временем в посольстве РФ в Японии заверили, что россиян среди жертв коронавируса на круизном судне Diamond Princess нет.

Это первые летальные случаи среди инфицированных на борту круизного лайнера.

Общее число заразившихся коронавирусом на судне Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, составляет 621 человек.

В понедельник коронавирус на круизном лайнере выявили у россиянки. с подозрением на коронавирус госпитализировали супруга заболевшей россиянки.

В среду утром первая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в городе Иокогама.

Ранее в МИД РФ раскритиковали действия японских властей в связи с ситуацией вокруг судна Diamond Princess. Японский профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро назвал ситуацию на круизном судне Diamond Princess «ужасающей».



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