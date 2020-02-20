Захар Серповидец: что нельзя делать 21 февраля

20.02.2020, 6:44, Разное

Отдание праздника Сретения Господня

Великий церковный праздник Сретение Господне отмечается 15 февраля. Спустя шесть дней, 21 февраля, происходит его отдание. Само понятие

отдание праздника в христианстве понимается как повторное воспоминание о

событии, которому посвящено торжество. Применительно к Сретению, речь идет о

встрече Симеона Богоприимца с младенцем Иисусом.

История святого

Также церковный календарь велит верующим 21 февраля почитать

имя ветхозаветного пророка Захарию. Он родился в шестом веке до нашей эры во

время правления персидского царя Дария I. Его авторству принадлежит книга пророка Захарии, в которой

прямо указывается на Иисуса как на высшего Судию.

«Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед

Ангелом», – Зах 3:1.

В Новом Завете содержится свыше 40 прямых ссылок и намеков

на пророка Захарию и его книгу. Исследователи отмечают, что этот труд является

самым мессианским и апокалиптическим из всех составных частей Ветхого Завета.

Захар Серповидец: народные обычаи

Своим прозванием Серповидец святой обязан одному из своих

пророчеств. Он увидел летающий по воздуху свиток, который изгибался в виде

серпа. Этому предмету крестьяне уделяли повышенное внимание 21 февраля. Их доставали

из чуланов, внимательно осматривали, чинили, точили и начищали. Самому святому

пророку Захарию молились о хорошем урожае.

Что нельзя делать 21 февраля

По каким-то причинам в народе ответ на вопрос какой праздник 21 февраля был связан с опасениями перед острыми предметами. Если хозяйки

считали, что серпы в этот день надо точить, то к ножам и скальпелям предпочитали

не приближаться.

Так в народе родился странный запрет на хирургические

вмешательства на эту дату. Считалось, что операцию лучше перенести, поскольку ее

исход может быть не самым удачным. Не стоит посещать и стоматолога, гласит

народная молва.

Приметы

Если в этот день люди слышали раскаты грома, то считали, что

весной и летом стоит ждать сильных порывов ветра. А если ночью в небе будет

висеть красная луна, то весна и тепло придут быстро. Чем сегодня холоднее,

считали в народе, тем теплее будет март.

Именины 21 февраля