Захар Серповидец: что нельзя делать 21 февраля

20.02.2020, 6:44, Разное
Отдание праздника Сретения Господня
Великий церковный праздник Сретение Господне отмечается 15 февраля. Спустя шесть дней, 21 февраля, происходит его отдание. Само понятие
отдание праздника в христианстве понимается как повторное воспоминание о
событии, которому посвящено торжество. Применительно к Сретению, речь идет о
встрече Симеона Богоприимца с младенцем Иисусом.
История святого
Также церковный календарь велит верующим 21 февраля почитать
имя ветхозаветного пророка Захарию. Он родился в шестом веке до нашей эры во
время правления персидского царя Дария I. Его авторству принадлежит книга пророка Захарии, в которой
прямо указывается на Иисуса как на высшего Судию.
«Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед
Ангелом», – Зах 3:1.
В Новом Завете содержится свыше 40 прямых ссылок и намеков
на пророка Захарию и его книгу. Исследователи отмечают, что этот труд является
самым мессианским и апокалиптическим из всех составных частей Ветхого Завета.
Захар Серповидец: народные обычаи
Своим прозванием Серповидец святой обязан одному из своих
пророчеств. Он увидел летающий по воздуху свиток, который изгибался в виде
серпа. Этому предмету крестьяне уделяли повышенное внимание 21 февраля. Их доставали
из чуланов, внимательно осматривали, чинили, точили и начищали. Самому святому
пророку Захарию молились о хорошем урожае.
Что нельзя делать 21 февраля
По каким-то причинам в народе ответ на вопрос какой праздник 21 февраля был связан с опасениями перед острыми предметами. Если хозяйки
считали, что серпы в этот день надо точить, то к ножам и скальпелям предпочитали
не приближаться.
Так в народе родился странный запрет на хирургические
вмешательства на эту дату. Считалось, что операцию лучше перенести, поскольку ее
исход может быть не самым удачным. Не стоит посещать и стоматолога, гласит
народная молва.
Приметы
Если в этот день люди слышали раскаты грома, то считали, что
весной и летом стоит ждать сильных порывов ветра. А если ночью в небе будет
висеть красная луна, то весна и тепло придут быстро. Чем сегодня холоднее,
считали в народе, тем теплее будет март.
Именины 21 февраля
- Александр,
- Андрей,
- Захария,
- Захар,
- Макарий,
- Никифор,
- Пергет,
- Петр,
- Поликарп,
- Савва,
- Сергей,
- Симеон,
- Семен,
- Стефан,
- Степан,
- Федор,
- Филадельф.
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