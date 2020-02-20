Второй группе пассажиров карантинного лайнера разрешили сойти на берег в Японии

20.02.2020, 6:44, Новости дня

Вторая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двухнедельного карантина начала сходить на берег в портовом городе Иокогама. По данным японского общественного телевидения, на берег может сойти около 500 человек.

Отмечается, что примерно половина из этих пассажиров – иностранцы. На данный момент не сообщается, сколько среди них будет россиян. Всего на борту Diamond Princess остается 20 граждан РФ – две россиянки уже покинули лайнер в числе первых 443 пассажиров, получивших разрешение сойти на берег, передает ТАСС.

Общее число заразившихся коронавирусом на судне Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, составляет 621 человек. Среди них есть один житель России, он госпитализирован. Также в больницу помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, однако она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения.

В среду утром первая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама.

Ранее в МИД РФ раскритиковали действия японских властей в связи с ситуацией вокруг судна Diamond Princess. Японский профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро назвал ситуацию на круизном судне Diamond Princess «ужасающей».