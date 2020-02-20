Число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки сократилось в четыре раза

20.02.2020, 6:37, Новости дня

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 118 человек, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс., сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. За сутки число новых случаев заражения сократилось на 1355, до 394.

По последним данным властей КНР, под наблюдением медиков в Китае находятся свыше 126,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. На карантине с подозрением на вирус находятся более 4,9 тыс. человек. Состояние более чем 11,8 тыс. заразившихся в стране оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

Согласно обновленным данным, показатель смертности от коронавируса в Китаем составляет 2,83% вместо 2,7% днем ранее.

Наибольшее количество случаев заражения – 62 тыс. – зарегистрировано в центральной провинции Хубэй, при этом 2029 человек там умерли, выздоровели свыше 10,3 тыс. Затем следуют южная провинция Гуандун (1,3 тыс. случаев), центральная Хэнань (свыше 1,2 тыс.) и восточная Чжэцзян (более 1,1 тыс.). За последние сутки в 12 из 31 региона материковой части страны не обнаружено не одного нового инфицированного.

В Пекине число зафиксировано 395 случаев заражения, из столичных больниц выписались 153 человека, умерли четверо. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составляет 12, количество случаев заражения достигло 476, 123 человека выздоровели. В южной провинции Хайнань из 168 случаев заражения четыре закончились летальным исходом, 50% заболевших выздоровели.

Накануне число выздоровевших от коронавируса в Китае превысило число зараженных.

В среду число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае превысило 74 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 2004 случаев, более 14 тыс. 300 человек выздоровели.