По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане заведено уголовное дело

20.02.2020, 6:30, Новости дня

В Магадане заведено уголовное дело по факту жесткой посадки частного самолета Ан-2. Он должен был выполнить внутренний рейс, но не смог набрать высоту при взлете и упал с высоты 10 метров.

По данным следствия, на борту находились 11 пассажиров и три члена экипажа. Все они смогли покинуть воздушное судно самостоятельно, передает телеканал "Россия 24".

В МЧС сообщают о семерых пострадавших. Один из них с тяжелыми травмами находится в противошоковой палате

Самолет получил значительные повреждения. На месте аварии работают оперативные службы. Причины ЧП выясняются.



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