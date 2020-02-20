Акция протеста таксистов в Мехико завершилась столкновениями с полицией: есть пострадавшие

20.02.2020, 6:30, Новости дня

Акция протеста таксистов в центре столицы Мексики переросла в столкновения с полицией.

Десятки водителей такси собрались вокруг монумента "Ангел независимости" в Мехико и выступили против несправедливой, как они утверждают, конкуренции со стороны мобильных приложений-агрегаторов. Акция была прервана полицией, сообщает телеканал "Россия 24".

Как сообщил представитель Национального движения таксистов, в результате столкновения двое водителей были госпитализированы. Сведений о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов не поступало.