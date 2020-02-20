В Панаме задержали подводную лодку с 5 тоннами кокаина

20.02.2020, 6:06, Новости дня

В пятницу, 20 февраля, национальная воздушно-морская служба Панамы Senan заявил в Twitter о задержании подводной лодки, перевозившей более пять тонн кокаина.

Как уточняется, на кустарном погружном судне к северо-востоку от Бокас-дель-Торо было изъято более пяти тонн наркотиков. По делу задержаны четыре гражданина Колумбии, сообщает РИА Новости.

Пользователи социальных сетей в комментариях к постам Senan отмечают, что это крупнейшее судно такого рода, задержанное с рекордным грузом нелегальных наркотических веществ.

Более 90 процентов мировых плантаций коки сосредоточены в "Андском наркотреугольнике" (Боливия, Колумбия, Перу). В небольшом количестве кока растет на плантациях на северо-востоке Бразилии, на юго-западе Венесуэлы, в Панаме и Эквадоре.