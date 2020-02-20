10 стран мира, где детям живется хуже всего

20.02.2020, 6:06, Новости дня

Дети, как говорится, это цветы жизни. Тем не менее, как известно из доклада комиссии, сформированной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и медицинским журналом The Lancet, далеко не во всех странах мира детям живется хорошо.

Эксперты комиссии проанализировали ряд данных, включая здравоохранение, питание, экологическое состояние стран, и по результатам анализа составили рейтинг стран по уровню благополучия детей.

Отмечается, что ни одна из стран мира не предоставляет своим маленьким гражданам абсолютного благополучия. Несомненно, в развитых странах дети живут лучше, чем их сверстники в наименее развитых странах. Тем не менее, экологическая ситуация в развитых странах оставляет желать лучшего, в частности, уровень выброса парниковых газов в атмосферу.

Ниже мы расскажем о 10 странах мира, где детям живется хуже всего.

1. Центральноафриканская республика

Самой неблагополучной страной для детей стала Центральноафриканская республика. Индекс благополучия здесь – всего 0.06. Однако эта страна характеризуется низким уровнем выбросов парниковых газов.

2. Чад

Индекс благополучия детей в Чаде немного выше, чем в ЦАР – 0.10. Тем не менее, эта страна входит в число самых неблагоприятных для детей. Отмечается, что чем ближе индекс к 0, тем менее благоприятной является ситуация в стране для детей.

3. Сомали

На третьем месте – Сомали с индексом благополучия 0.12. В исследовании отмечается, что индекс от 0 до 0.24 обозначает наименьший уровень благополучия. От 0.25 до 0.49 – следующий уровень, на который, однако, не попала ни одна страна из первой десятки.

4. Нигер

В Нигере индекс благополучия детей такой же, как и в Сомали – 0.12. Отмечается, что именно африканские страны стали лидерами рейтинга выбросов углекислого газа, так как в этих странах, как правило, плохо развита промышленность. Тем не менее, низкий уровень развития здравоохранения стал причиной неблагополучия детей.

5. Мали

Замыкает пятерку самых неблагополучных стран Мали с индексом 0.14. Страна также отличается низким уровнем развития здравоохранения, что существенно сказывается на состоянии здоровья всей нации.

6. Гвинея

Гвинея является одной из самых слабо развитых стран мира. Здесь индекс благополучия детей составляет 0.17.

7. Нигерия

Нигерия – ведущий производитель нефти в Африке, одна из самых развитых стран этого континента. Тем не менее, уровень благополучия детей здесь по-прежнему очень низкий. Страна занимает седьмое место с индексом 0.18.

8. Южный Судан

Уровень развития здравоохранения в стране очень низкий. В сочетании с малой грамотностью населения и низким уровнем развития инфраструктуры, этот фактор существенно затрудняет борьбу с распространением заболеваний в стране. Индекс благополучия детей – 0.19.

9. Сьерра-Леоне

На девятом месте – Сьерра-Леоне, еще одна слабо развитая страна в Западной Африке. Это одна из беднейших стран мира со слабо развитым образованием и здравоохранением. Индекс благополучия детей – 0.22.

10. Афганистан

В Афганистане индекс благополучия детей такой же, как и в Сьерра-Леоне – 0.22. Здесь также плохо развито здравоохранение.