Умерли два пассажира лайнера Diamond Princess

20.02.2020, 6:06, Новости дня

Жертвами коронавируса COVID-2019 стали два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Йокогамы. Как сообщают японские СМИ, одна из погибших — женщина, которой было больше 80 лет. Имена погибших и гражданство не уточняется, передает телеканал "Россия 24".

Судно, на борту которого находятся почти четыре тысячи пассажиров из 50 стран, поместили на карантин в начале февраля. 19 февраля здоровым туристам разрешили покинуть корабль. На берег в общей сложности сошли около 500 человек, среди них две россиянки.

Ранее минфин Японии сообщил, что на лайнере зафиксирован 621 случай заражения. Заболел в том числе один россиянин. Его супруга состоит под наблюдением медиков из-за угрозы заражения.