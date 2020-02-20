Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

20.02.2020, 6:06, Новости дня

Матчем в Чикаго между местными "Блэкхоукс" и "Нью-Йорк Рейнджерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча получилась результативной: на двоих команды забросили девять шайб. Итоговый счет – 6:3 в пользу гостей.

В составе победителей 30-ю шайбу в нынешнем сезон забросил россиянин Артемий Панарин. Его соотечественник Павел Бучневич также отметился голом, а еще записал на свой счет результативную передачу.

Top shelf where momma hides the… bread? pic.twitter.com/xqCNgjYFFA

— New York Rangers (@NYRangers) February 20, 2020

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел в ворота "Рейнджерс" всю игру, отразив 37 бросков из 40.



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