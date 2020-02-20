Флагман Google Pixel 5 показали на новом рендере

20.02.2020, 6:04, Разное

Недавно в Сети появился рендер готовящегося к дебюту в текущем году флагмана Google Pixel 5. Немного ранее инсайдеры обнаружили в исходном коде бета-версии ОС Android 11 подтверждение того, что новый смартфон американского производителя получит именно названное «имя».
В 2020 году Google готовится презентовать три устройства. Дебют первого – Pixel 4a — состоится уже весной, а модели Pixel 5 и XL, скорее всего, презентуют в рамках одного мероприятия в середине осени. Согласно появившимся в Сети изображениям, последние из названных новинок получат необычный дизайн блока модулей основной камеры, расположенной на тыльной стороне корпуса смартфона – в виде треугольника.

Производительность устройству Google Pixel 5, работающему на базе предустановленной ОС Android 11, обеспечит процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Другие подробности о грядущих новинках производитель пока не рассекречивает.



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