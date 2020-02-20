Мнение: Зачем Собчак вернул людям достоинство?

20.02.2020, 5:41, Разное

20 лет назад, в ночь с 19 на 20 февраля скончался первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.

Президент России почтил сегодня память человека, который привел его в большую политику, Владимир Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.

А на концерте памяти Собчака Путин сказал:

— … такой человек, как Собчак, соответствовал духу эпохи. Вот такой человек был нужен нашей стране, и он появился (…). Он вернул достоинство Петербургу действительно как Северной столице, вдохнул в город новую жизнь, духовную, прежде всего, составляющую вернул. Он многое сделал и для города, и для страны…. (отсюда).

Все верно сказал Путин. И достоинство Собчак вернул, и духовность, и вдохнул новую жизнь… Но ведь не для того, что бы сегодня растаптывать достоинство людей безумными судебными приговорами, не для того, чтобы сегодня вытравливать эту самую духовность, не для того, чтобы из новой жизни откатывать в безвременье прошлого…

Фотографии отсюда и отсюда