Названа возможная причина жесткой посадки Ан-2 в Магадане

20.02.2020, 5:37, Новости дня

К жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане могла привести ошибка пилота, сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, самолет проходил предполетный осмотр и подготовку, нареканий не было. Сейчас эта информация уточняется», – сказал источник в правоохранительных органах. Он также уточнил, что «среди версий рассматривается ошибка пилотирования при взлете», передает ТАСС.

Напомним, в четверг утром самолет Ан-2 ударился о землю после неудачной попытки взлета в Магадане.



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