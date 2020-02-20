В скалах в 20 километрах от Алеппо обнаружены штабы и склады террористов

20.02.2020, 5:30, Новости дня

Военные Сирийской Арабской Республики обнаружили в освобожденном от боевиков районе к северу от Алеппо вырезанные в скалах штабы и склады участников "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России).

По данным полковника сирийской армии Рами Мауваса, в обнаруженном подземном городе в поселке Анджар в 20 километрах от Алеппо располагался один из центральных штабов "Тахрир аш-Шам" – оттуда контролировалась вся деятельность группировки в регионе. К штабу вел проход, через который могли проехать грузовики и крупная военная техника.

Работы по созданию города были проведены 4-5 лет назад. У экстремистов все было оборудовано по высшему разряду: были интернет, связь с помощью раций и с выходом на спутник, бытовые удобства (электричество, водопровод, канализация). Здесь же находился склад боеприпасов. Военные обнаружили снаряды, мины и патроны разного калибра, сообщает ТАСС.

Военные САР встречают такой подземный город уже не в первый раз. По словам полковника Мауваса, для террористов это традиционный способ пытаться стать неуязвимыми и невидимыми.



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