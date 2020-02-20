В Федрезерве выразили «осторожный оптимизм» по поводу американской экономики

20.02.2020, 5:30, Новости дня

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США выразили осторожный оптимизм в отношении своей способности удерживать процентные ставки на стабильном уровне в этом году, говорится в протоколе последнего собрания руководства ФРС. При этом в Федрезерве, который в США выполняет роль центробанка, признали наличие новых рисков для американской экономики, вызванных вспышкой коронавируса.

В ходе заседания Совета управляющих ФРС, которое состоялось в среду, члены совета единогласно поддержали решение о том, чтобы оставить без изменений нынешнюю базовую учетную ставку между 1,50% и 1,75%. Протоколы заседания свидетельствуют, что руководители Федрезерва скептично настроены в отношении пересмотра целевого показателя инфляции.

Еще в январе ФРС ясно дала понять, что после трех сокращений базовой ставки в 2019 году американский центробанк планирует удерживать этот показатель на одном и том же уровне, в случае, если прогноз развития экономики останется без значительных изменений.

В поддержку своей точки зрения, руководители Федрезерва указали на стабильный уровень потребительской активности, снижение торговой напряженности в отношениях США и Китая и на более льготные условия финансирования. Однако неизвестно, как долго еще сможет продержаться подобная оптимистичная оценка, учитывая возрастающую озабоченность последствиями вспышки коронавируса для всей глобальной экономики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что пока рано давать оценку воздействия вирусной эпиднмии на американскую экономику – по крайней мере, существующих данных недостаточно для изменения действующей политики Федеральной резервной системы.