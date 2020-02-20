СМИ: Россельхознадзор запретил ввозить в Россию китайские продукты

20.02.2020, 5:30, Новости дня

Согласно сообщениям СМИ, Россельхознадзор для предотвращения распространения коронавируса COVID-2019 и вируса африканской чумы свиней запретил ввозить в Россию сельхозпродукты из Китая. Речь идет о мясе и мясных изделиях, которое отныне нельзя провозить ни в ручной клади, ни в багаже, даже если товар имеет фабричную упаковку.

С 20 февраля распоряжением премьер-министра Мишустина запрещен въезд в Россию китайских граждан — как для туризма и работы, так и в частных целях. Ограничение не касается транзитных пассажиров.

На Дальнем Востоке закрыты участки границы с Китаем. Ограничено пересечение российско-монгольской границы. Из провинции Хубэй эвакуированы россияне. С 3 февраля прекращено железнодорожное сообщение с КНР. Авиасообщение приостановлено, остались лишь рейсы "Аэрофлота" до Пекина, Гонконга, Шанхая и Гуанчжоу.



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