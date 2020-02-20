Минюст США: террорист Саипов угрожал обезглавить сотрудника тюрьмы

20.02.2020, 5:14, Новости дня

Сайфулло Саипов, выходец из Узбекистана, обвиняемый в организации теракта и убийстве восьмерых человек в 2017 году, угрожал обезглавить сотрудника тюрьмы, в которой он содержится после ареста. Об этом сообщили представители прокуратуры.

Саипова обвиняют в организации теракта и наезде на пешеходов в районе Нью-Йорка Нижний Манхэттен в октябре 2017 года. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за этот теракт, который стал крупнейшим по числу жертв после 11 сентября 2001 года.

В обвинительном заключении Министерства юстиции, которое было подано в суд во вторник вечером, говорится, что 18 декабря Саипов начал угрожать сотруднику тюрьмы после того, как старший охранник приказал заключенному прекратить закрывать объектив камеры наблюдения в его камере в манхэттенском городском исправительном центре.

Обвинение хочет представить этот инцидент в качестве доказательства того, что в будущем Саипов будет по-прежнему опасен для общества, даже после того, как его приговорят к смертной казни. Вердикт о высшей мере наказания может быть вынесен в случае, если обвиняемого признают виновным на заседании суда, которое намечено на 20 апреля.

32-летний Саипов не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях, которые включают в себя 8 эпизодов убийств, 18 эпизодов покушения на убийство, а также предоставление материальной поддержки боевикам самопровозглашенного «Исламского государства».

В материалах суда также указывается, что впервые Саипов пригрозил убить сотрудника тюрьмы 17 декабря. Охранник вступил с заключенным в конфронтацию из-за привычки Саипова колотить по двери камеры по ночам.

Все еще рассерженный словами охранника, на следующий день Саипов сказал старшему офицеру исправительного учреждения, что он продолжит блокировать видеокамеру слежения до тех пор, пока не отрежет сотруднику тюрьмы голову. Он также обозвал офицера «животным», добавили в прокуратуре.

Как сам Саипов позже рассказал членам дисциплинарного комитета тюрьмы, он сказал офицеру, что, если тот посмеет открыть его камеру, то уже через две минуты «другие люди подберут твое мертвое тело», а также что он хотел «отрезать голову этому животному», говорится в материалах суда.

Власти также попросили у суда разрешение представить дополнительные свидетельства во время суда над Саиповым и последующей фазой ожидания исполнения наказания. Среди этих доказательств – пропагандистские материалы террористов, фотографии, сделанные во время атаки 31 октября 2017 года, и заявления, сделанные Саиповым в суде и демонстрирующие его поддержку «Исламского государства» и джихадистов, а также подвергающие сомнению авторитет судебной власти.

В манхэттенском исправительном центре также содержались ныне покойный финансист и секс-преступник Джеффри Эпштейн, мексиканский наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман и Сезар Сайок, который отправил руководителям Демократической партии по почте самодельные взрывные устройства. Сейчас в этой же тюрьме находится юрист Майкл Авенатти, представлявший порноактрису Сторми Дэниелс в ее иске против Дональда Трампа. Суд 14 февраля признал Авенатти виновным в попытке вымогательства денег у руководства компании Nike.