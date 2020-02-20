В Сирии военная машина США блокировала проезд российскому «Тигру»

20.02.2020, 5:06, Новости дня

В Сирии произошел дорожный инцидент между американской и российской военными машинами. Видео события было обнародовано на YouTube.

Запись сделана из машины, догоняющей колонну бронеавтомобилей с флагами России. В их числе — БТР и "Тигр". Перед этими машинами едут два бронеавтомобиля США, на одном из них видно американский флаг, передает РИА Новости.

В ролике показано, как "Тигр" попытался обогнать американскую машину, но она блокировала ему проезд, а затем попыталась "отжать" с дороги. В итоге обе машины остановились. В описании видео указано, что все происходящее снято возле города Камышлы (северо-восток Сирии).

В Центральном командовании США (CENTCOM) инцидент не комментируют. Однако представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан отметил, что США и РФ в Сирии тесно сотрудничают по линии предотвращения конфликтов. Отношения военных обеих сторон "профессиональны", подчеркнул он.

Ранее под Камышлы российские военные спасли американских солдат от столкновения с сирийцами. Военные США вступили в конфликт с местным населением, открыли огонь и застрелили 14-летнего мальчика. Еще один сириец был ранен. Российские военные сопроводили колонну американских автомобилей на базу.



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