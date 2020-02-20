Состояние одного из пострадавших при падении самолета в Магадане тяжелое

20.02.2020, 5:06, Новости дня

На борту самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в аэропорту Магадан-13, было 11 пассажиров и три члена экипажа. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы правительства Магаданской области.

На место происшествия направлено девять бригад скорой помощи. Также привлечена бригада территориального центра медицины катастроф.

Всем была оказана оперативная помощь на месте, всех доставили в областную больницу. В настоящее время проводится обследование. Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое. Он находится в противошоковой палате.

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 с тремя членами экипажа и 11 пассажирами на борту сразу после взлета на аэродроме в Магадане совершил экстренную посадку. По предварительным данным, высота падения составила порядка 10 метров. Самолет должен был вылететь в поселок Сеймчан в Магаданской области, передает ТАСС.



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