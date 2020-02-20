Ошибка пилотирования могла стать причиной ЧП на аэродроме в Магадане

20.02.2020, 5:06, Новости дня

К жесткой посадке самолета Ан-2 на аэродроме Магадан-13 могла привести ошибка пилота. Об этом СМИ сообщили представители правоохранительных органов.

Как уточняется, самолет проходил предполетный осмотр и подготовку, никаких нареканий не было. Среди версий случившегося – ошибка пилотирования при взлете.

Ранее СМИ сообщали о том, что на аэродроме Магадан-13 во время взлета совершил жесткую посадку частный самолет Ан-2. По предварительным данным, высота падения составила порядка 10 метров. Самолет ударился хвостом о землю.

В момент ЧП на борту находились 14 человек, среди них 11 пассажиров, два летчика и бортмеханик. Пассажиры покинули самолет по надувному аварийному трапу, сообщает ТАСС. В результате инцидента пострадали семь человек. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии.



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