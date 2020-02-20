В Renault заявили о предстоящем дебюте нового электрокара в Женеве

20.02.2020, 5:04, Разное

В рамках Женевского автосалона концерн Renault планирует презентовать электрический концепт-кар MORPHOZ. По словам разработчиков, транспортное средство может адаптироваться к потребностям и желаниям конкретного покупателя.
В будущем на рынке и вовсе может появиться новое семейство электрокаров Renault, заявили в компании. Во время мероприятия сотрудники бренда покажут все 8 моделей линейки, в том числе Twingo Z.E. Являясь одним из первых разработчиков автомобилей с электрической силовой установкой, Renault будет продолжать усовершенствовать свои транспортные средства. Вскоре будет представлена инновационная эксклюзивная гибридная силовая установка E-TECH для Clio, Captur и Mégane Estate. Последняя модель будет показана общественности в первый раз.

Состоится представление шоу-кара Kangoo Z.E. Concept. К слову, в 2020 году на Женевском автосалоне появится компания Alpine, расширяющая линейку A110. На стенде будет представлен автомобиль Alpine A110 SportsX.



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