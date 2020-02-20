Наука: Зацикливание на стрессовых ситуациях вредит здоровью

20.02.2020, 4:47, Разное

Затяжная эмоциональная реакция на ежедневные незначительные стрессовые факторы негативно отражается на состоянии здоровья в долгосрочной перспективе. Об этом сообщают ученые-психологи, опираясь на результаты исследования, опубликованные в Psychological Science.

Исследователи из Калифорнийского университета проанализировали данные MIDUS (Midlife in the United States), длительного общенационального исследования, охватывающего 1155 человек. Его участники проходили подробный опрос и обследование с интервалом в 10 лет.

В рамках первой части был проведен 8-дневный опрос. Участники каждый вечер сообщали о негативных эмоциях (одиночество, страх, раздражение, злость и т. д.) и стрессах, которые испытывали в течение 24 часов. Кроме того, через день они сдавали образцы слюны для определения количества в ней кортизола (гормона стресса).

Вторая часть опроса (10 лет спустя) была посвящена оценке состояния здоровья этих же людей. Ученых интересовали наличие хронических заболеваний и функциональных ограничений, способность выполнять повседневные задачи, такие как переодевание, подъем по лестнице, перевозка продуктов и прогулки по нескольким кварталам.

Согласно полученным результатам, негативные эмоциональные реакции на стресс, которые не проходят через сутки, ухудшают состояние здоровья в будущем.

«Наши исследования показывают, что негативные эмоции, сохраняющиеся после даже незначительных суточных стрессоров, имеют важные последствия для физического здоровья в длительной перспективе», — рассказывает ученый-психолог Кейт Леже (KateLeger) из Калифорнийского университета (University of California) в Ирвайне.

Она отметила, что для большинства людей много значат такие стрессовые ситуации, как болезнь или смерть близкого человека. Однако результаты проведенного исследования свидетельствуют, что на состояние здоровья влияют и повседневные, рутинные стрессоры.

Как и предполагали ученые, уровень отрицательных эмоций на следующий день после испытанного стресса повышался. Причем чем выше был уровень затяжного негативного воздействия, тем больше оказалось количество хронических заболеваний и функциональных ограничений впоследствии. Таким образом, важен не столько стрессор, сколько эмоциональное «залипание» как ответ на него.

«Это означает, что на здоровье влияют не просто реакции людей на ежедневные стрессоры. Важно то, насколько негатив ощущается на следующий день, это имеет важные последствия для физического здоровья», — объясняет Леже.

Таким образом, вопреки распространенному мнению, проблемы со здоровьем вызывают не сами стрессоры, а реакция на них. Поэтому для поддержания физического здоровья наилучшей профилактической стратегией является «отпустить» ситуацию.