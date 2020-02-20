Самолет Ан-2 ударился о землю после неудачной попытки взлета в Магадане

20.02.2020, 4:44, Новости дня

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту при взлете, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Магаданской области.

«Самолет упал при взлете. В нем находилось 14 человек, из них двое – члены экипажа. Два человека пострадали, у них травмы, они госпитализированы», – приводит сообщение представителя регионального главка ТАСС.

По предварительной информации спасателей, высота падения составила около 10 метров. Воздушное судно должно было вылететь в поселок Сеймчан в Магаданской области. Подробности инцидента выясняются.

По данным синоптиков, погода на территории аэродрома ясная и солнечная.

Аэродром «Магадан-13» открылся в 1940 году и был базовым аэропортом на территории Магаданской области в то время. После строительства и открытия аэропорта «Сокол» порт «Магадан-13» стал обслуживать регулярные местные, служебные и чартерные рейсы. Взлетно-посадочная полоса составляет около 1450 метров, покрытие грунтовое.

Напомним, в августе прошлого года в Минпромторге сообщили, что «кукурузник» Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал».