Трамп назвал имя нового и.о. директора Национальной разведки

20.02.2020, 4:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп назначил Ричарда Гренелла, посла США в Германии, исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Президент США лично сообщил об этом в среду вечером в своем твите.

«Рад объявить, что наш уважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет и.о. директора Национальной разведки. Рик очень хорошо представлял нашу страну [в Германии], и я с нетерпением жду сотрудничества с ним», — говорится в твите Трампа.

Президент поблагодарил Джо Магуайра, нынешнего и.о. директора Национальной разведки, «за прекрасную работу, которую он проделал», и отметил, что Магуайр продолжит сотрудничество с президентом, исполняя другие обязанности в составе администрации. Трамп при этом не уточнил новую должность Магуайра.

Как пишет Reuters, Гренелл, считающийся убежденным сторонником политики Трампа, приходит на смену Магуайру, который исполнял обязанности "царя разведки" — как прозвали эту должность американские политики — с августа прошлого года.

Гренелл, «опытный ветеран в вопросах внешней политики, обладающий острыми локтями», пишет Reuters, в результате этого решения войдет в ближайшее окружение президента. Хотя Гренелл обладает репутацией жесткого человека, Трамп ценит его лояльность к нему, что особенно важно, учитывая скептическое отношение главы государства к разведсообществу, говорится в сообщении Reuters.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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