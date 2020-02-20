В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

20.02.2020, 4:30, Новости дня

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту. Есть пострадавшие. О происшествии СМИ сообщили представители ГУ МЧС РФ по Магаданской области.

Как уточняется, самолет упал во время взлета. На борту во время ЧП находились 14 человек, в том числе – два члена экипажа. Два человека получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, высота падения составила порядка 10 метров. Самолет должен был вылететь в поселок Сеймчан в Магаданской области, сообщает ТАСС.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По информации синоптиков, на территории аэродрома ясная и солнечная погода.



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