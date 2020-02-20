В результате стрельбы в центре Германии погибли восемь человек

20.02.2020, 4:26, Новости дня

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, сообщило немецкое издание Bild.

По сведением издания, злоумышленник открыл стрельбу в баре, после чего продолжил стрелять на одной из площадей города. По другим данным, злоумышленники открыли стрельбу в двух кальянных, передает ТАСС.

Полиция германского города Ханау подтвердила, что в результате стрельбы погибли восемь человек. «Как мы сообщили ранее, около 22.00 (00.00 четверг мск) в Ханау произошла стрельба, в результате чего были ранены несколько человек. Полиция подтверждает, что, согласно последним данным, восемь человек получили смертельные ранения», – говорится в сообщении.

Операция по поиску стрелявших продолжается. Мотивы нападения не установлены.

Напомним, 24 января 26-летний житель Германии расстрелял в немецком городе Рот-ам-Зе шесть человек.