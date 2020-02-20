Мнение: Жизнь и смерть психолога

20.02.2020, 4:11, Разное


Юлия Арустамова

…А вот не знал! Читаю себе мирно статью о полузабытом гроссмейстере, и вдруг! А ведь про Загайнова я знал — это ж тот самый «специалист», который в шахматном Багио помогал Карпову побеждать Корчного, в частности, сидя в зале в третьем ряду и пугая мнительного Претендента неподвижным взглядом в черных очках! А вот, оказывается, как у «самого знаменитого спортивного психолога СССР» дальше сложилось:

«…Но и этого показалось мало – работать в команду претендентки пригласили известного спортивного психолога Рудольфа Загайнова. Загайнов слыл настоящим наставником чемпионов, опекая легендарных легкоатлетов Сергея Бубку и Виктора Санеева, а кроме того, имел шахматный опыт, находясь в штабе Виктора Корчного во время его московской схватки с Анатолием Карповым. Позже в «нулевые» Загайнов пережил невероятный карьерный взлет, когда помог Алексею Ягудину победить на Олимпиаде Евгения Плющенко, но вскоре последовало полное забвение – его сожительницу, чемпионку Европы по велоспорту Юлию Арустамову нашли мертвой в своем номере, и остаток жизни Рудольф Максимович провел, скрываясь от родных и поклонников покойной королевы велотрека».
https://ruchess.ru/blogs/dimakrya/164/

Единственно, про «штаб Карпова» автор все перепутал. Но каково? «Остаток жизни он провел, скрываясь…» Замочил, в общем, младую чемпионку-велосипедистку — и ушел в закат. Вот это психолог!

Источник: Размышления вольного социолога



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